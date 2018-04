Nas Notícias Chuva está de volta e fica por vários dias Por

Em abril, águas mil, diz a sabedoria popular. A chuva regressa hoje a Portugal, mais junto à costa ocidental, avançando amanhã para o interior.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a chuva chega esta sexta-feira a Portugal e… está para ficar.

Os aguaceiros de hoje, junto à costa ocidental, serão o primeiro aviso. Com o avançar do dia, a chuva vai entrar pelo território português rumo ao interior, onde deve chegar amanhã, sábado.

O IPMA prevê chuva também para domingo e para os primeiros dias da próxima semana.

Ao nível da temperatura, deverá registar-se uma descida das mínimas, a baterem nos sete graus Celsius na generalidade do território, mas a cair até entre um a quatro graus em Trás-os-Montes e nas Beiras.

As máximas devem rondar entre os 14 e os 15 graus.

