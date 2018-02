Chuva esperada nesta sexta-feira

Os meteorologistas antecipam “chuva fraca nas regiões norte e centro” de Portugal continental, nesta sexta-feira, dia 16 de fevereiro. Na Madeira a chuva deverá ser fraca e só deve chegar ao final do dia, enquanto que os Açores vão ter “céu muito nublado”.

Além da chuva prevista para sexta-feira, dia deverá ser marcado por uma “pequena descida da temperatura mínima nas regiões norte e centro” e uma “pequena subida da temperatura máxima”.

A meteorologista Madalena Rodrigues, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, revela que a zona norte deverá ter céu “geralmente muito nublado” e “períodos de chuva, em especial até meio da manhã”.

A sul, o IPMA espera um cenário semelhante ao que se irá verificar no norte, ainda que com menos chuva.

Quanto ao vento será “fraco”.

Madeira e Açores

Os Açores podem esperar “períodos de céu muito nublado com abertas”.

Já a Madeira deve ter uma sexta-feira com “possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no final do dia.”

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “noroeste com quatro a cinco metros, diminuindo para 3,5 a 4,5 metros a partir da tarde”. A temperatura da água do mar será entre “12/14ºC”.

Na costa sul, haverá ondas “inferiores a um metro”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “14ºC”.

