Chuva desta semana não resolve seca em Portugal, avisa governante

A chuva que tem caído nos últimos dias esconde, mas não resolve um problema gravíssimo de Portugal: a seca. “O panorama é muito complicado”, avisou o secretário de Estado do Ambiente.

O alerta foi realizado numa conversa com os jornalistas à margem do encontro ‘Desafios da Água’, a decorrer hoje em Albufeira.

A “situação gravosa” da seca em Portugal tem passado para segundo plano com o mau tempo desta semana, mas a chuva destes últimos dias não será a solução.

“Não vai resolver o problema que o País vive em quase todo o território, em especial a sul do Tejo e na zona transmontana”, insistiu Carlos Martins, secretário de Estado do Ambiente.

As reservas nas barragens já atingirem níveis que garantem algum conforto ao nível do abastecimento público de água, mas há um problema cada vez mais fundo a esconder-se… no fundo dos solos.

“O nosso panorama é muito mais complicado ao nível das águas subterrâneas”, revelou o governante, referindo-se à míngua nos aquíferos.

“Do Minho ao Algarve, a escassez é quase total. Temos um território todo, todo coberto por uma situação que é, talvez, das mais gravosas da história, desde que há registos, no que diz respeito às águas subterrâneas”, insistiu Carlos Martins.

