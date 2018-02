Nas Notícias Chuva despede-se num domingo com frio Por

A chuva despede-se de Portugal continental este domingo, dia 18 de fevereiro, marcado por uma “pequena descida de temperatura” e “céu geralmente pouco nublado”. Os arquipélagos da Madeira e dos Açores, por seu turno, vão continuar afetados por “períodos de chuva fraca”.

As meteorologistas Joana Sanches e Madalena Rodrigues, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, antecipam, para este domingo, “céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade no Baixo Alentejo e Algarve, e a partir do meio da tarde na região norte”.

As regiões de norte e centro podem também esperar a “formação de geada”.

De resto, de norte a sul de Portugal, será sentida uma “pequena descida da temperatura mínima” acompanhada por um “vento fraco a moderado”.

Madeira e Açores

Os Açores podem esperar “períodos de céu muito nublado” com “chuva mais frequente a partir da tarde”.

A previsão meteorológica na Madeira é em tudo idêntica, ainda que a chuva seja sentida de forma mais “fraca”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “noroeste com dois a 2,5 metros, sendo 2,5 a três metros a norte do Cabo Raso até ao início da manhã”. A temperatura da água do mar será entre “13/15ºC”.

Na costa sul, haverá ondas “de sudoeste inferiores a um metro”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “15ºC”.

