Nas Notícias Chuva dá tréguas nesta segunda-feira Por

A chuva vai dar tréguas nesta segunda-feira, dia 16 de abril, com a previsão do tempo a ser a de um céu que diminuirá de visibilidade à medida que o dia caminha para o fim. A região dos Açores pode esperar “períodos de chuva, passando a aguaceiros”, enquanto para a Madeira é antecipado “céu geralmente pouco nublado”.

A meteorologista Paula Leitão, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), explica que esta segunda-feira terá “céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se gradualmente pouco nublado a partir da tarde”.

É também antecipada “neblina ou nevoeiro matinal”, além de uma “pequena descida da temperatura mínima, com possibilidade de formação de gelo e geada no nordeste transmontano e Beira Alta”.

O vento será “em geral fraco” em todo o território continental.

Madeira e Açores

O arquipélago da Madeira pode esperar “céu geralmente pouco nublado” e “vento fraco”.

Para a região dos Açores é antecipado “céu geralmente muito nublado” e “períodos de chuva, passando a aguaceiros”.

Condições no mar

A costa ocidental deverá ter ondas de “noroeste com três a quatro metros, aumentando gradualmente para 1,5 a 2,5 metros”.

Quanto à costa sul terá ondas de “sudoeste inferiores a um metro”.

6 PARTILHAS Partilhar Tweetar