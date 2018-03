Nas Notícias Chuva continua a cair nesta terça-feira Por

Tem sido uma constante ao longo dos últimos dias, nesta terça-feira, o cenário não será diferente. A chuva voltará a cair na generalidade do território nacional continental e na Madeira, com a precipitação a diminuir frequência “a sul do sistema montanhoso Montejunto-Estrela a partir do final da manhã”. Nos Açores é esperada uma “subida da temperatura do ar”.

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) antecipa ainda uma “pequena descida da temperatura mínima”.

Os meteorologistas Cristina Simões e Ricardo Tavares revelam ainda que o vento será “fraco a moderado”.

Para a região norte, o IPMA diz que estão reunidas “condições favoráveis à ocorrência de trovoada até ao início da tarde” e destaca que vai ocorrer uma “pequena subida da temperatura mínima” a acompanhar os períodos de “chuva ou aguaceiros”.

Na zona sul, o IPMA espera condições climatéricas semelhantes, ainda que a chuva deverá ser menos frequente a partir do final da manhã.

Madeira e Açores

Para os Açores é esperada uma “subida da temperatura do ar” e “períodos de chuva, especialmente a partir da tarde”.

A Madeira terá “céu geralmente muito nublado” e “períodos de chuva ou aguaceiros”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “oeste/noroeste com três a quatro metros, passando gradualmente a ondas de noroeste com dois a três metros”. A temperatura da água do mar será entre “13/14ºC”.

Na costa sul o IPMA antecipa ondas de “sudoeste com um a dois metros”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “14ºC”.

