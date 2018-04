Nas Notícias Chuva começa hoje a regressar ao país Por

O dia de hoje começou bem primaveril, mas poderá terminar com chuva e uma ligeira descida da temperatura, avisou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a meteorologista Maria João Frada, as temperaturas máximas deverão cair, a partir de hoje, entre cinco a sete ou oito graus Celsius.

“Para hoje esperamos já uma pequena descida da temperatura máxima nas regiões do Interior Norte e Centro e amanhã essa descida vai estender-se a todo o território”, antecipou.

A meteorologista acrescentou que “estas descidas podem ser muito significativas, a variar entre os cinco e os sete ou oito graus”.

No fim de semana, as máximas não deverão ultrapassar os 17/18 graus, devendo rondar entre os 10 e 15 graus nas regiões do Interior Norte e Centro.

