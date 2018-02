Chuva em algumas regiões em quinta-feira de frio

A semana continua com tempo frio e, nesta quinta-feira, o cenário não se altera muito, ainda que com uma novidade: a chuva. O Instituto Português do Mar e Atmosfera prevê queda de aguaceiros, ainda que fracos no final do dia no litoral a norte do cabo Mondego e nos Açores. A Madeira pode esperar uma “pequena subida da temperatura máxima”.

Joana Sanches e Madalena Rodrigues, meteorologistas do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), revelam que são esperados períodos de “céu geralmente pouco nublado, aumentando gradualmente de nebulosidade nas regiões norte e centro a partir do meio da tarde”.

Além disso, podem ocorrer períodos de “chuva fraca no litoral a norte do cabo Mondego no final do dia, que será de neve acima de 800/1000 metros.”

As temperaturas na região do continente voltam a cair, sendo esperada uma “pequena descida da temperatura mínima nas regiões norte e centro”.

Já o vento será “fraco”.

A norte de Portugal continental, com exceção da chuva que estará de regresso a partir da tarde, o tempo esperado é de frio, semelhante aos últimos dias.

Na zona sul o frio também marcará o dia de quinta-feira.

Madeira e Açores

Nos Açores é esperada a “possibilidade de aguaceiros fracos”.

Na Madeira, o IPMA antecipa “pequena subida da temperatura máxima”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “noroeste com três a quatro metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2,5 metros”. A temperatura da água do mar será entre “13/14ºC”.

Na costa sul, haverá ondas de “sudoeste com um metro”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “15ºC”.

