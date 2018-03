EUA Chumbou teste de condução após partir parede… do centro de exames Por

Uma adolescente falhou no exame de condução depois de ter enfiado o carro dentro do próprio centro de exames, logo à saída do parque de estacionamento, em Buffalo, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos.

Uma jovem de 17 anos, natural do estado de Minnesota, nos Estados Unidos, chumbou no exame de condução cerca de 20 segundos depois de o iniciar.

Ao entrar no veículo, estacionado em frente ao centro de viação, a adolescente colocou a caixa automática em frente, quando deveria colocar na marcha-atrás.

Assim que apertou o acelerador, o carro subiu o passeio e saiu disparado para o centro de exames, tendo partido por completo a parede do mesmo.

A jovem condutora saiu ilesa do acidente, bem como quem estava no interior do centro. A examinadora, uma mulher de 60 anos, teve de ser transportada para o hospital, com ferimentos ligeiros, enquanto o carro ficou consideravelmente destruído.

