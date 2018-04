Desporto Chongqing Lifan, de Paulo Bento, empata 3-3 na receção ao Beijing Guoan Por

O Chongqing Lifan, treinado pelo português Paulo Bento, empatou hoje 3-3 na receção ao Beijing Guoan, num jogo da sexta jornada da Superliga chinesa de futebol em que os anfitriões estiveram a vencer por dois golos.

Fernandinho Silva, aos seis minutos, e Peng Xinli, aos oito, deram vantagem ao Chongqing Lifan, Renato Augusto reduziu para o Beijing Guoan, aos 10, e Alan Kardec, que já alinhou no Benfica, colocou o resultado em 3-1 a favor do clube orientado pelo português.

Piao Cheng, aos 29, e Bakambu, aos 50, conseguiram o empate para a formação da capital chinesa, que, após somar este ponto, segue no quarto lugar do campeonato, com 11, enquanto o Chongqing Lifan ocupa o nono posto, com oito.

A competição é liderada pelo Shanghai SIPG, de Vítor Pereira, graças a um pleno de vitórias nos seis primeiros jogos. O Tianjin Quanjian, orientado por Paulo Sousa, ocupa o 10.º lugar, com sete pontos.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar