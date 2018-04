Mundo China saúda decisão de Pyongyang, que contribui para desnuclearização Por

A China, principal aliado da Coreia do Norte, saudou hoje o anúncio de Pyongyang de que irá suspender os seus ensaios nucleares e de mísseis intercontinentais, afirmando que isso contribuirá para a desnuclearização da península coreana.

“A China pensa que a decisão de suspender os ensaios nucleares e de se concentrar no desenvolvimento económico e na melhoria das condições de vida vai ajudar a apaziguar a situação na península coreana e fará avançar o processo de desnuclearização, assim como os esforços no sentido de uma solução política”, disse Lu Kang, porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros, em comunicado.

A Coreia do Norte anunciou na sexta-feira à noite que suspendeu os testes nucleares e o lançamento de mísseis de longo alcance e que tem planos para encerrar as suas instalações de testes nucleares.

A agência de notícias oficial da Coreia do Norte adiantou que a suspensão dos testes nucleares tem efeito a partir de hoje (já sábado, 21 de abril), na Coreia do Norte.

A decisão já mereceu as reações do Presidente norte-americano, Donald Trump, que considerou tratar-se de uma “muito boa notícia”, e da presidência da Coreia do Sul, que a classificou como um “passo significativo” para a desnuclearização da península coreana.

A decisão norte-coreana surgiu uma semana antes da cimeira programada entre o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, que decorre a 27 de abril e será a primeira reunião entre líderes coreanos em 11 anos.

Kim deverá ainda reunir-se, entre o final de maio e o princípio de junho, com o Presidente dos EUA.

