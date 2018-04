Motores A chegada da Fórmula E à Europa Por

Depois do arranque na Ásia, e as passagens por África e América Central e do Sul, a quarta temporada da Fórmula E chega finalmente à Europa.

No próximo fim de semana a competição de monolugares elétricos compete pela primeira vez nas ruas de Roma. Uma novidade que os participantes acolhem com agrado, cientes que muito do desfecho do campeonato se vai jogar exatamente nas rondas europeias. É disso que nos falam os protagonistas no vídeo que se segue.