Chave do Euromilhões de hoje, sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2018

Já é conhecida a chave do Euromilhões (concurso 004/2018, de 12 de janeiro de 2018), que apresenta, nesta sexta-feira, um primeiro prémio em estado crescente: um jackpot de 50 milhões de euros. Veja a combinação da sorte e o vídeo do sorteio. E regresse dentro de alguns minutos, para o sorteio do M1lhão.