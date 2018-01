Challenge 1000 cc ‘levanta a ponta do véu’

A Art of Speed aproveitou a Gala da entrega de prémios da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting para dar mais pormenores do Challenge 1000 cc. Um conjunto de provas criado para permitir a aparição de novos valores e ajudar os clubes organizadores dos eventos que integram os Campeonatos de Ralis Norte e Centro em 2018.

Com a organização de um Challenge nos ralis, a Art of Speed, sediada em Coimbra, optou por um figurino que reúne todos os ingredientes para ter êxito, pois permite realçar a componente desportiva, tanto na área da promoção, como no lançamento de novos valores para a modalidade.

Este é mais um exemplo do interesse que está a motivar o universo do automobilismo nacional, oferecendo às jovens promessas um kit como ferramenta para alcançar resultados de relevo que lhes permite avançar na hierarquia dos ralis no nosso país.

No Challenge 1000 cc é colocada à prova a fiabilidade dos pequenos Peugeot 107, Citroën C1 e Toyota Aygo de três portas, modelos com carroçarias, motorizações e características idênticas, que partilham uma plataforma comum e motores de 998 cc. Carros que foram depois testados em várias estradas da região de Coimbra, aos quais são adicionadas uma série de características que os tornam viaturas de comptição, como um kit que engloba ‘roll-bar’, fechos de capot, placas de reforço de pára-choques, proteção de tubos de travão, centralina específica, proteção do tanque de combustível, triângulos dianteiros modificados, axiais de direção modificados, transmissões modificads e supressor de panela de escape. Tudo por um valor de 1.900 euros (mais IVA).

Frederico Luís, responsável da Art of Speed, está convicto que o Challenge 1000 cc irá fortalecer “o espírito competitivo, em que os participantes são os que mais ganham, sobressaindo a harmonia das máquinas em presença e a destreza dos pilotos”. Para além de “se tratar de um conjunto de provas económicas e mediáticas”.

Sobre esta competição, o presidente da Federação, Ni Amorim, destacou a importância na promoção, que ao holomolá-la a FPAK “desempenhou o seu papel” ao apoiar uma iniciativa que “tem tudo para ter sucesso”.