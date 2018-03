Nas Notícias CGTP faz manifestação nas ruas de Lisboa hoje Por

A tarde em Lisboa prevê-se complicada para quem quiser circular, já que a CGTP tem prevista uma manifestação com cerca de 500 ativistas e delegados sindicais. A jornada de protesto começa na sede da entidade sindical e segue depois para a Assembleia da República, em Lisboa.

Os sindicalistas manifestam-se, nesta quarta-feira, junto ao Parlamento, para reclamarem a necessidade de melhores condições de trabalho, no dia em que os deputados debatem as propostas do PCP no que toca à revogação da caducidade na contratação coletiva.

Arménio Carlos, líder da CGTP, já disse à Lusa que os trabalhadores pretendem ainda “a reintrodução do princípio do tratamento mais favorável”.

O líder da intersindical já deixou um desafio aos deputados socialistas.

“O PS terá oportunidade para assumir uma política de esquerda ao revogar as normas do Código do Trabalho impostas pela direita”, referiu.

As confederações patronais já revelaram na Concertação Social, onde o tema tem vindo a ser analisado, que não pretendem fazer mudanças na lei laboral numa altura em que o emprego cresce.

O Governo também já destacou que as alterações não devem avançar.

Apesar disso, o PCP faz levar a proposta ao Parlamento e a CGTP realiza uma manifestação, nesta quarta-feira.

