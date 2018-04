Economia CESP inicia hoje quinzena de luta nas empresas de distribuição Por

O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) inicia hoje uma quinzena de luta nas empresas de distribuição, reivindicando aumentos salariais.

O calendário de ações, que se prolonga até à greve dos trabalhadores das empresas de distribuição no dia 01 de maio, inicia-se com um plenário de trabalhadores do Jumbo de Portimão, marcado para as 10:30.

De acordo com o CESP, com esta quinzena de luta, os trabalhadores do setor da distribuição pretendem a revisão do contrato coletivo de trabalho, sem redução do valor pago pelo trabalho suplementar, trabalho em dia feriado e sem banco de horas, bem como o aumento dos salários de todos os trabalhadores.

Os funcionários reivindicam ainda o fim da tabela salarial B e a equiparação da carreira profissional dos operadores de armazém à carreira dos operadores de loja.

O calendário de ações prossegue, na terça-feira, com o plenário de trabalhadores de armazém da FNAC em Alverca e, na quarta-feira, com o primeiro dia de greve ao trabalho suplementar dos trabalhadores do Lidl.

