Desporto “César Boaventura tem uma ligação íntima ao Benfica”, responde o FC Porto Por

Francisco J. Marques respondeu a César Boaventura, que ontem denunciou ter sido “abordado por um administrador da SAD do FC Porto para mentir“.

Rejeitando as acusações, na participação habitual no programa Universo Porto da Bancada, no Porto Canal, o diretor de comunicação dos dragões apontou algumas contradições nas afirmações do empresário.

Francisco J. Marques insistiu que César Boaventura começou por citar o FC Porto e, mais tarde, deixou de referir os dragões, tornando as acusações iniciais mais vagas.

“Ele diz que foi aliciado. O Futebol Clube do Porto diz que não. Ele que justifique”, salientou.

“Primeiro meteu o nome do FC Porto e depois tirou. Porquê? Convém perceber porque recuou”, insistiu Francisco J. Marques.

O diretor portista acusou César Boaventura de estar ligado ao rival da Luz e prometeu fazer revelações em breve sobre o histórico do empresário.

“O que sabemos de César Boaventura é que tem uma ligação íntima ao Benfica. O que é mais, a seu tempo se saberá quem é, o que faz e o que fazia”, prometeu.

Num post no Facebook, mais tarde alterado, o empresário tinha implicado os dragões em “jogos viciados”.

“Fui abordado por um administrador da SAD do FC Porto para mentir relativamente a jogos viciados ou comprados, ao qual lhe disse que não aceito pagamentos para mentir”, tinha escrito César Boaventura, antes de retirar a alusão aos portistas.

9 PARTILHAS Partilhar Tweetar