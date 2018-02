Centeno “estava feliz por tirar aquela fotografia comigo”, diz Lili Caneças

A fotografia de Lili Caneças com Mário Centeno, tirada durante a passagem de ano, no Casino Estoril, é já considerada a “fotografia do ano”. Para a socialite, Centeno “estava feliz por a tirar comigo”.

O momento captado na passagem de ano no Casino Estoril e que ganhou repercussões nas redes foi comentado, este sábado, pela própria Lili Caneças.

A socialite, de 73 anos, confessou que Centeno “além de ser uma mente brilhante é uma pessoa que aprecio extraordinariamente”.

“Já tínhamos tido uma conversa muito simpática, ele gostou de mim, percebeu que eu não era burra, porque às vezes as pessoas pensam isso… Ele percebeu que eu sou uma mulher inteligente e teve imenso gosto. Estava feliz por estar a tirar aquela fotografia comigo”, admitiu, em declarações à FLASH.

Lili Caneças assumiu também que recebeu vários comentários de louvor à fotografia, nomeadamente pelo Presidente da República.

“Ainda agora o diretor do Casino [Estoril] disse-me: ‘Lili, você fez a foto do ano. E o Marcelo Rebelo de Sousa encontrou-me também no Cascais Shopping e disse-me: ‘Lili, foi a fotografia do ano'”, confessou.

A fotografia mereceu amplo destaque nas redes ao ser partilhada pela socialite, que considerou que esta tornou Centeno “popular”, já que pôs “um bocadinho de cor-de-rosa num mundo tão cinzento”.

Recorde a fotografia.

