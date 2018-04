Mundo Centenas manifestam-se em Jerusalém contra anulação do acordo sobre migrantes Por

Centenas de pessoas manifestaram–se hoje em Jerusalém contra a anulação na véspera pelo primeiro–ministro israelita de um acordo com a ONU sobre migrantes africanos, constatou um jornalista da AFP.

“Paremos a expulsão”, podia ler-se nas bandeirolas dos manifestantes, entre os quais migrantes africanos, que denunciavam a decisão de Benjamin Netanyahu de anular o acordo concluído com o Alto-Comissariado da ONU para os Refugiados.

Este acordo previa a reinstalação de mais de 16 mil sudaneses e eritreus, que vivem em Israel, em países ocidentais.

Em troca, o Estado hebreu comprometia-se a dar uma autorização de residência a um número equivalente, que poderiam permanecer no território.

O acordo pretendia substituir-se a um programa de expulsões, que tinha provocado uma forte polémica e que acabou por ser anulado.

Segundo as autoridades israelitas, vivem em Israel 42 mil migrantes africanos. As mulheres e as crianças não faziam parte do plano inicial das expulsões.

Estes migrantes chegaram na sua maioria em 2007, a partir do Sinai — fronteira esta, com o Egito, na altura porosa, que ficou entretanto praticamente hermética –, e instalaram-se em grande número nos bairros pobres de Telavive.

