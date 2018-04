Economia Catroga defende EDP da “campanha negativa de um lóbi” Por

Eduardo Catroga afirmou que a EDP tem sido vítima de “uma campanha mediática negativa por parte de um lóbi organizado”, numa entrevista publicada pela revista da empresa.

O economista, que há menos de um mês passou da liderança do Conselho Geral e de Supervisão da elétrica para o maior acionista da mesma (a China Three Gorges), centrou a crítica no “conjunto de mitos” que abordam os polémicos Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC), atualmente sob investigação das autoridades.

Sem precisar quem forma tal lóbi, Catroga acrescentou que o grupo tem “influência junto da opinião pública e de certos segmentos políticos e agentes de comunicação social”.

“A realidade é que os supostos favorecimentos à EDP que estão na origem das queixas desse lóbi apresentadas a Bruxelas não têm, no fundo, consistência técnica como a própria Comissão Europeia já sentenciou”, defendeu o economista.

No entender da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, a EDP ganhou indevidamente 510 milhões de euros com os CMEC ao longo da última década.

A elétrica chinesa discordou das contas e, em contrapartida, apresentou um prejuízo de 240 milhões de euros com os CMEC.

“Há uma mistura de grande incompetência técnica de alguns detratores, com a demagogia política de outros e a falta de estudo da matéria de tantos outros”, concluiu Eduardo Catroga.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar