Nas Notícias Casos de cancro em crianças e jovens aumentam em Coimbra Por

O serviço de oncologia do Hospital Pediátrico de Coimbra registou, em 2017, um aumento do número de casos de cancro em crianças e jovens. Naquele ano, segundo avança a Lusa, foram realizadas cerca de 4000 consultas, com 480 internamentos.

Segundo adianta à agência Lusa a diretora do serviço de oncologia do Hospital Pediátrico de Coimbra, Fátima Heitor, verificou-se, em 2017, um aumento do número de casos de cancro em menores de idade.

Nesse ano, houve cerca de 4000 consultas a crianças e jovens, com 480 internamentos.

Há um aumento de diagnósticos de linfomas e leucemias, mas no que diz respeito a tumores sólidos em órgãos não há essa tendência, mas uma estabilização.

“Tenho a impressão de que o acréscimo de novos tumores se deve ao aumento dos fatores de risco ambientais, como a poluição, aliado a uma maior fragilidade das crianças e jovens aos mesmos fatores agressores”, diz Fátima Heitor à Lusa.

E, 2017, os médicos do serviço de oncologia do Hospital Pediátrico de Coimbra diagnosticaram 70 novos casos de cancro. E estes dados, de acordo com a especialista, estão dentro da média nacional.

Em Portugal, por ano, há 400 novos casos de cancro diagnosticados em crianças e jovens, de acordo com o registo oncológico nacional.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar