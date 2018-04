Desporto Casillas: “Neste momento, Benfica não me importa nada” Por

Iker Casillas foi porta-voz da tristeza portista após a segunda derrota no campeonato, que custou a liderança, perdida para os encarnados, que vão medir forças contra os dragões, em breve, no campeonato. Porém, nesta altura, o espanhol diz não estar preocupado com as águias.

“Temos de levantar a cabeça. Hoje os adeptos estiveram connosco e isso é motivo para amanhã e começar a pensar no Desportivo de Aves. Neste momento, o jogo com o Benfica não me importa nada. A equipa está caída, temos de recuperar rapidamente. O mais importante é o jogo com o Desportivo das Aves”, salientou o guarda-redes, à Sport TV.

Casillas explicou ainda que agora é tempo de “levantar o balneário” e assumir a “responsabilidade”.

O guardião azul e branco, que completou mil jogos como jogador profissional, falou ainda sobre o duelo onde sofreu dois golos.

Aliás, Casillas resumiu assim a partida: “Quando sofres dois golos estúpidos, perdes o jogo.”

