Pinto da Costa mostrou-se satisfeito pela campanha portista na Liga dos Campeões, que terminou diante do Liverpool, depois de uma goleada por 5-0, no Dragão, e um empate em Anfield. O presidente do FC Porto aproveitou para lembrar a campanha do Benfica nas provas europeias e desejar “as maiores felicidades ao Sporting”, na Liga Europa.