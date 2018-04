Desporto Casillas chega aos 1000 jogos na carreira Por

Iker Casillas atingiu, nesta segunda-feira, os mil jogos disputados na carreira, uma marca pouco comum e só ao alcance de poucos.

O guarda-redes portista foi lançado por Sérgio Conceição, no embate frente ao Belenenses e logrou chegar à milésima partida na carreira como jogador profissional.

Em quase 20 anos de carreira, Casillas somou, até este momento, 725 partidas pelo Real Madrid e 167 com as cores da seleção espanhola e 108 jogos com a camisola dos dragões.

Os embates particulares de clubes não foram contabilizados no total de partidas realizadas por Casillas, de 36 anos, como profissional de futebol.

A estreia do espanhol aconteceu em 1999, pelo Real Madrid, diante do Athletico de Bilbao, num encontro que terminou empatado a duas bolas.

É interessante perceber ainda que, por exemplo, Casillas é o jogador com mais participações na Liga dos Campeões, tendo 167 jogos.

Casillas disputou mais 16 que Xavi e mais 19 que o português Cristiano Ronaldo.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar