Motociclismo Para Casey Stoner a nova Ducati de MotoGP não tem pontos negativos Por

Segundo Casey Stoner, que testou a moto em Sepang, a nova Ducati Desmosedici para o MotoGP de 2018 não tem pontos negativos.

O australiano, Bicampeão do Mundo, que tripulou a nova máquina na pista malaia juntamente com Michele Pirro, não pôde rodar tanto quanto gostaria devido às condições climatéricas e também ao facto do italiano ter estado em ação no último dia de ensaios.

Mas Stoner foi o primeiro piloto a rodar com a GP18, e avalia a moto como um importante passo em frente para a equipa Ducari: “As condições meteorológicas mudaram os nossos planos, mas pudemos tirar algum partido durante as duas horas que tivemos na quarta-feira e na quinta-feira à tarde. As minhas conclusões são de que demos alguns passos em frente em termos de chassis e em algumas coisas relacionadas com o motor. Até agora tem sido positivo e não encontramos nenhum aspeto negativo”-

“Penso que é muito difícil satisfazer as exigências de um piloto de MotoGP, mas devo dizer que estamos a ir na direção certa. Até agora é uma questão de ganhar mais experiência e seguir em frente. Mal posso esperar para que Jorge (Lorenzo) e Dovi (Andrea Dovizioso) experimentem a moto de 2018 no primeiro dia de testes no domingo, tendo guiado já uma máquina de 2017 modificada em Valência e em Jerez em novembro passado”, reflete ainda o piloto australiano.

Apesar de ter participado nos trabalhos, Casey Stoner mostrou-se contrário ao teste de realizado em Sepang, considerando que “não faz sentido nenhum”, sobretudo devido à natureza do traçado e à meterologia, que baralha um pouco o que se quer avaliar nas novas motos: “O tempo exigido para que a pista secasse depois da chuva foi demasiado. O trabalho realizado esteve longe de ser eficaz. Anteriormente vínhamos a Sepang para os testes de pré-época porque se chovesse a pista secaria em 10 minutos. Com estas condições não faz sentido nenhum testar aqui”.