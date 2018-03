Nas Notícias Casamentos rendem milhões aos cofres do Estado Por

Os casamentos têm rendido valores significativos aos cofres do Estado. Só no último ano, entre taxas e verbas por matrimónios, os cofrss do Estado encaixaram um valor acima dos quatro milhões de euros.

As contas são feitas e apresentadas, nesta terça-feira, pelo Correio da Manhã, que explica que se realizaram 33 mil casamentos, em 2017, sendo que este número aumentou em relação a 2016.

No total, em 2017, foram celebrados mais 1.226 uniões que em 2016 nas conservatórias do registo civil.

Em média, o casamento custa 120 euros.

Porém, mediante cada casal, a situação pode variar.

Por exemplo, se o matrimónio for num dia feriado ou ao fim de semana, o valor cresce para os 200 euros.

Além disso, entra depois na equação dos números e das contas a questão dos regimes de separação, ou não de bens.

Se o casal optar por casar com separação de bens – comunhão de adquiridos, comunhão geral ou separação de bens – aí, nesse caso, o processo custa mais 100 euros.

Por outro lado, se o casal optar por um regime diferente e que seja atípico, o preço sobe mais 160 euros.

Agosto foi o mês que reuniu uma maior preferência para ‘dar o nó’, enquanto que a área metropolitana de Lisboa foi a que, em 2017, registou mais casamentos.

No entanto, no que toca a regiões, foi o norte que registou um número maior de matrimónios realizados, no último ano.

