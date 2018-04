Casa de Portugal fundada em Timor-Leste

Sem fins lucrativos e criada por um grupo inicial de 21 pessoas, a nova associação surge, segundo os estatutos, para zelar pela “preservação da identidade da comunidade e do seu património cultural, nomeadamente da língua e cultura portuguesas” e também para contribuir para o desenvolvimento de Timor-Leste.

Outro dos objetivos é que a associação possa tornar-se num “interlocutor privilegiado” na procura de soluções para problemas específicos que afetem a comunidade portuguesa em Timor-Leste”.

Promover a solidariedade na comunidade portuguesa e fomentar as relações com as demais comunidades são outros objetivos da associação, que pretende criar núcleos de ação cultural e de formação.