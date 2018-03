Desporto Carvalhal “espera” por Renato Sanches Por

O treinador do Swansea, Carlos Carvalhal, revelou que está “à espera” de saber se poderá contar com Renato Sanches, que regressou a Munique, na Alemanha, para tratar uma lesão.

Durante a conferência de Imprensa de antevisão do encontro com o Manchester United, o técnico português abordou a situação do médio, que se encontra “na fase final” da recuperação.

“Como sabem, o Renato é jogador do Bayern Munique e ele foi para a Alemanha”, lembrou.

“Encontra-se em Munique há duas semanas e estamos à espera”.

“Fez uma ressonância na última terça-feira, falei com ele e disse-me que está a progredir bem. Deve voltar, não sei se esta semana ou na próxima”, reforçou Carlos Carvalhal.

O treinador do Swansea recusou comentar as esperanças de contar com Renato Sanches ainda esta época.

“Um jogador que está a recuperar nunca sabemos se será fundamental quando voltar. Primeiro, temos de recuperá-lo e depois colocá-lo em forma, para ver se pode ajudar a equipa ou não”, explicou.

“Nós não temos muitos jogadores e precisamos de todos”, concluiu Carvalhal.

