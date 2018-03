Nas Notícias Carro de segurança de Marcelo envolvido em acidente Por

O carro de segurança de Marcelo Rebelo de Sousa sofreu um acidente, nesta segunda-feira, confirmou a Presidência da República, indicando que só há a registar danos materiais. O Presidente da República não seguia na viatura.

“Pequeno acidente com viatura da segurança do Presidente da República”, diz a Presidência, em nota divulgada.

“Esta manhã uma viatura afeta ao serviço de segurança da Presidência da República foi interveniente num acidente de viação do qual não resultaram feridos, apenas danos materiais”, explica a Presidência da República.

O Presidente da República, que não estava na deslocação, “foi imediatamente informado.”

As viaturas de segurança são veículos que transportam os elementos do corpo de segurança pessoal do mais alto representante da nação.

Estes carros normalmente deslocam-se em caravana com Marcelo Rebelo de Sousa no meio na sua viatura oficial.

