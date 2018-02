Nas Notícias Carro incendeia-se no Túnel do Marão Por

Um automóvel incendiou-se no Túnel do Marão, na manhã desta quarta-feira, obrigando ao corte de circulação no sentido Amarante-Vila Real, sendo que, no sentido oposto, a circulação esteve condicionada. O incêndio foi dado como extinto às 12h15.

Segundo adianta a agência Lusa, que cita fonte da Infraestruturas de Portugal, o alerta foi dado às 11h52 e obrigou a um corte nos dois sentidos, num primeiro momento.

Depois, no sentido oposto ao do incêndio, circulou-se de forma condicionada.

O carro ardeu logo depois de entrar no Túbel do Marão, a cerca de um quilómetro do início da infraestrutura.

Foi ativado o protocolo de emergência, sendo que o proprietário do automóvel, com recurso a um extintor, combateu as chamas.

O incêndio foi dado como extinto às 12h15. Não há danos estruturais no túnel.

Estiveram no local os Bombeiros da Cruz Branca, de Vila Real, e de Amarante, bem como militares da GNR.

