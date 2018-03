Local Carro abandonado nos Aliados será de homem ‘proibido’ na Europa Por

O proprietário do carro abandonado esta tarde na Avenida dos Aliados, no Porto, será um macedónio que está impedido de permanecer nos países do espaço Schengen, como Portugal.

Amet Cocos Memet, de 36 anos, estaria mesmo a ser procurado pelas autoridades europeias, avança o Correio da Manhã, embora sem adiantar a fonte.

Terão sido dois turistas franceses a alertar as autoridades para o abandono do Ford Escort em plena baixa do Porto, pouco antes da hora de ponta.

O incidente levou a polícia a definir um perímetro de segurança, alargado pelo menos em três ocasiões.

A Avenida dos Aliados foi evacuada e para o local foram acionadas uma equipa cinotécnica e outra da brigada de minas e armadilhas.

Confirmando-se a inexistência de perigo, o carro foi rebocado pela PSP e o perímetro de segurança foi levantado.

A PSP ‘prometeu’ um esclarecimento ainda durante o dia de hoje.

9 PARTILHAS Partilhar Tweetar