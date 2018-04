Nas Notícias Carro do INEM a fumegar em Lisboa Por

Um veículo do INEM foi filmado, nesta segunda-feira, a circular pelas ruas de Lisboa enquanto deitava uma quantidade invulgar de fumo para a atmosfera.

A viatura do INEM foi captada na avenida dos Combatentes, na capital e, de acordo com o fonte do INEM, citada pelo Correio da Manhã, o veículo estaria numa oficina para reparação.

Fonte da oficina confirmou ser “normal” andar nas estradas com veículo assim, mesmo que se trata de uma viatura oficial de um instituto médico.

