Carro da PSP circula sem inspeção

Sindicato Unificado da Polícia denuncia que uma viatura da PSP de Almada circula sem inspeção. Trata-se de um veículo com mais de 15 anos, num estado de degradação avançado e que representa a imagem da degradação do parque automóvel daquela força de segurança.

A única viatura que as Equipas de Intervenção Rápida da PSP de Almada têm ao dispor não tem inspeção feita e conta mais de 15 anos de serviço. O automóvel em causa deveria ter sido inspecionado no mês de junho de 2017.

O PT Jornal contactou o Sindicato Unificado da Polícia (SUP), que confirma esta situação.

“A questão das condições das viaturas é um mal geral, a nível nacional, com centenas delas avariadas e muitas das que circulam não têm condições”, diz Peixoto Rodrigues, presidente do SUP, em declarações ao PT Jornal.

Esta não é, porém, a primeira vez que aquele sindicato aponta falhas nas condições de trabalho da PSP, em particular no que diz respeito ao parque automóvel.

Segundo avança fonte do Comando da PSP, em declarações ao Correio da Manhã, a “operacionalidade e segurança” da viatura estão asseguradas, sendo que, apesar deste facto, existe a intenção de a substituir.

Veja as fotos a que o PT Jornal teve acesso:

26 PARTILHAS Partilhar Tweetar