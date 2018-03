Nas Notícias Carro em chamas condiciona trânsito na VCI Por

A circulação do trânsito na VCI, no Porto, no sentido Arrábida-Freixo, junto ao nó do Covelo, está a realizar-se de forma condicionada devido ao incêndio numa viatura.

A circulação está a fazer-se de forma condicionada, à medida que o Batalhão de Sapadores do Bombeiro do Porto combatem as chamas que se instalaram num veículo.

De forma a que a circulação se faça em segurança, o trânsito foi cortado nas faixas central e direita, no sentido Arrábida-Freixo, mantendo-se aberta a via mais à esquerda.

O alerta para o incidente foi dado pelas 17h50.

