Carris devem três milhões de euros a motoristas e guarda-freios, diz Sindicato

O Sindicato Nacional dos Motoristas (SNM) disse este domingo que a Carris deve cerca de três milhões de euros a motoristas e guarda-freios, referentes a títulos de descanso compensatórios vencidos, não gozados e não pagos.

O Sindicato Nacional dos Motoristas estuda a opção de recorrer à via judicial, depois de esgotados “todos os recursos”, para que a Carris salde a dívida de cerca de três milhões de euros a motoristas e guarda-freios.

Em declarações à agência Lusa, Manuel Oliviera, do SNM, garante que “este valor foi auferido tendo em conta o universo de trabalhadores da Carris [cerca de 1300 pessoas]” e que diz respeito a “descansos compensatórios, que estão previstos no Código do Trabalho”. “A legislação deve ser aplicada de igual forma para todos”, sublinha.

O sindicalista refere ainda que a Carris não tem dado qualquer resposta às reivindicações dos trabalhadores e que, apesar da dívida ter sido vencida em 2012, o sindicato irá recorrer à via judicial.

“A Carris não deu nenhuma justificação, só nos disse que considera ter legitimidade para não se responsabilizar pelo valor em causa. No entanto, estamos a discutir legalidade e não legitimidade”, afirmou Manuel Oliveira, sublinhando que o SNM vai “patrocinar aos seus associados todas as ações judiciais que se venham a mostrar necessárias, para que estes sejam devidamente ressarcidos”.

É esperada uma posição da Carris sobre este tema na próxima segunda-feira, garante a agência Lusa.

