Carrinha do Paços perto de Casa do Benfica gera piadas

Circula nas redes sociais, sobretudo em páginas dedicadas ao FC Porto e geridas por adeptos, uma foto onde se pode ver uma carrinha do Paços de Ferreira junto das instalações da Casa do Benfica de Paredes. A imagem tem gerado piadas, em virtude do último jogo entre FC Porto e castores, que os pacenses venceram, aplicando a primeira derrota aos azuis e brancos, que permitiu uma aproximação das águias ao topo da classificação.

A brincadeira (e não passa disso mesmo) acaba por entroncar nas desconfianças que têm marcado a rotina dos dias no futebol português e que, num registo mais sério, até já mereceu uma reflexão que se tornou viral por parte de Luís Castro, treinador do Desportivo de Chaves.

Importa destacar que Paços de Ferreira e Paredes são duas localidades vizinhas no norte do país e isso, por si só, justifica a normalidade de uma carrinha pacense estar por aquela zona, por um qualquer motivo.

No entanto, em face do estado atual do futebol português, esta é uma brincadeira que já se tornou viral, com utilizadores das redes sociais a destacarem que se trata de uma imagem manipulada, enquanto que outros tomam a imagem como verdadeira e desconfiam das razões para o veículo estar naquela local.

A bem da verdade importa ainda esclarecer que não foi possível perceber a data da foto.

Certo é que a brincadeira soma partilhas e reações.

