Vídeos: Carrinha atropela várias pessoas em rua do Canadá

Carrinha atropela várias pessoas em rua do Canadá

Uma carrinha atropelou várias pessoas, nesta segunda-feira, em Toronto, no Canadá. As autoridades investigam se foi acidente ou outra qualquer circunstância.

As primeiras informações do local apontam para a existência de entre a oito a 10 feridos na rua Yong, na esquina com a avenida Finch, no lado norte do centro da cidade de Toronto, segundo a polícia.

O veículo subiu ao passeio e atropelou as pessoas.

O alegado condutor da carrinha já foi detido, de acordo com a imprensa canadiana.

As autoridades atuaram como se de um ataque terrorista fosse e cortaram, desde logo, todas as ruas e bloquearam as saídas de Toronto.

Já circulam alguns vídeo nas redes que mostram o local:





Também existe um vídeo que mostra a polícia a deter o alegado condutor:





