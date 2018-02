Local Carreiras propõe passe único para todos os transportes da Grande Lisboa (e Porto) Por

Carlos Carreiras prometeu criar um passe único, com valor a rondar os 30 euros, para todos os transportes geridos pela Câmara de Cascais, mas quer alargar o conceito a toda a Grande Lisboa e sugere ao Porto que faça o mesmo.

Num plenário com os funcionários municipais, o autarca de Cascais apresentou a ideia de um modelo que assegure os transportes “tendencialmente gratuitos” dentro do concelho.

O sistema deverá arrancar apenas para os transportes rodoviários, mas Cascais vai convidar Lisboa e os outros municípios da região a adotarem o mesmo modelo, então adaptado à escala regional.

“Nunca tivemos uma perspetiva de fazê-lo de forma isolada, ou seja, pormos Cascais como uma ilha, mas se não tomássemos esta decisão tudo teria ficado na mesma e estaríamos exatamente iguais, ou até pior, ao que estávamos quando assumimos esta decisão de nos constituírmos como autoridade municipal de transportes”, justificou Carreiras.

No encontro com os funcionários, o autarca de Cascais revelou ainda que vai reunir com Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, e Rui Moreira, o autarca do Porto, para explicar o conceito.

No plano dos transportes, Cascais e Lisboa estão “sintonizados politicamente”, apesar da primeira ser PSD e a outra PS.

“Se queremos apostar no transporte público e não individual, na geração e democratização de oportunidades, em meios que sejam mais amigos do ambiente, ou menos agressores do ambiente, temos de fazer estes saltos completamente disruptivos”, insistiu Carlos Carreiras.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar