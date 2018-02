Nacional Carolina Patrocínio mostra barriga de grávida em foto surpreendente Por

À terceira parece ser de vez. Muito criticada por andar no ginásio a definir o corpo durante as anteriores gravidezes, mostrando mais músculos do que barriga de grávida, Carolina Patrocínio exibe agora uma barriga gigante, ao oitavo mês de gestação do terceiro filho.

A imagem, que tem causado sensação nas redes, foi publicada pela irmã, Mariana Patrocínio.

Na foto surge ainda a mãe de ambas.

A chegada do terceiro filho de Carolina Patrocínio – a apresentadora não revelou qual o sexo do bebé – está prevista para o final do mês de março.

Recorde-se que a jovem da SIC é mãe de Diana, de 4 anos, e de Frederica, de 3.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar