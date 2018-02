Nacional Carolina Deslandes em lingerie pede que se amem as “imperfeições” Por

Mãe de dois filhos, Carolina Deslandes volta a agitar as redes sociais com as suas fotos, onde apela a que se amem as “imperfeições”.

“Ama as tuas imperfeições. Elas também fazem parte de ti”, escreveu a cantora, na legenda da foto, onde procura desmistificar a procura pelo corpo perfeito, que muitas mulheres tentam, sobretudo após a gravidez.

Esta não é a primeira vez que Carolina Deslandes agita as redes sociais com as suas fotos, que já chegaram a estar na base de uma polémica com a apresentadora Maya.

A apresentadora da CMTV chegou a dizer que não compreendia como é que alguém se sujeitava a partilhar fotos assim.

“Aconselho-a a procurar fazer uma ginástica de recuperação pós-parto ou uma nutricionista”, disse, na altura, Maya.

Mãe de Santiago e Benjamim, em junho de 2017, Carolina Deslandes, recorde-se, partilhou a tal fotografia onde mostrava o corpo com alguns quilos em excesso.

“Real is the new black”, escreveu na legenda em inglês o que, traduzindo, significa: “O real é a nova tendência”.

Agora, Carolina Deslandes volta a dar que falar por causa de um apelo que faz para que se amem as “imperfeições”.

