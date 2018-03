Motores Carlos Vieira limita ‘danos’ nos Açores Por

O Rali dos Açores não foi aquilo que Carlos Vieira pretendia. O Campeão Nacional não conseguiu estar na luta pelos primeiros lugares mas pelo menos averbou bons pontos para o campeonato.

Esta segunda prova da temporada foi bem complicada para o piloto do Team Hyundai Portugal, e por diversas razões, primeiro porque foi afetado por uma interrupção de uma classificativa que lhe atribuiu um tempo possivelmente inferior aquele que poderia ter alcançado se a tivesse cumprido em ritmo competitivo, e depois, já no último dia, por um incidente.

Na primeira passagem pelo troço de Graminhais o Hyundai i20 R5 de Carlos Vieira deu um toque numa pedra e danificou o braço da suspensão traseira. Isso condicionou toda a secção. O piloto de Fafe não baixou os braços e procurou recuperar, mas já não foi possível terminar no top dez da classificação geral, como era seu desejo. Ficou a quarta posição em termos de Campeonato de Portugal de Ralis.

“Estávamos com um bom ritmo e o dia de sexta-feira foi muito bom, viemos sempre a subir posições. No sábado não correu tão bem mas o campeonato ainda vai no início e o que importa é que continuamos na luta pela renovação do título. Temos carro para isso, com o Hyundai i20 R5, e por isso estamos muito motivados para Mortágua”, contou o Campeão Nacional de Ralis no final da prova. Carlos Vieira aponta agora ‘baterias’ para a próxima prova, o Rali de Mortágua, a 27 de abril.