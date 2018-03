Motores Carlos Vieira confiante para o Rali dos Açores Por

O começo da época em que defendia o título conquistado em 2017 não foi aquilo que Carlos Vieira desejava, mas tal como no ano passado espera que a sua temporada seja em crescendo.

Nunca tendo sido muito feliz no Rali Serras de Fafe, apesar de ser natural da cidade minhota, Vieira teve no conhecimento e adaptação ao Hyundai i20 R5 um dos seus maiores trunfos, apostando em ter uma temporada em crescendo, à imagem do que sucedeu na época passada. É por isso que depois do sexto lugar alcançado na primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis acredita que pode obter um resultado melhor no próximo fim de semana no Rali dos Açores.

“O Hyundai i20 R5 já confirmou todo o seu potencial, e por isso vamos para os Açores com a ambição e a certeza de que temos um projeto que tem reunidas todas as condições para lutar pela defesa do título”, afirma Carlos Vieira, ciente de que o plantel de inscritos é de luxo, já que esta 53ª edição da prova insular volta a contar também para o Campeonato da Europa da especialidade. É que à partida para o evento do Grupo Desportivo e Comercail estão inscritos nada mais nada menos que 37 viaturas R5 num total de 76 equipas.