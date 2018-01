Carlos Sainz Jr ‘estreia-se’ nos ralis

Carlos Sainz Jr vai estar à partida do Rali de Monte Carlo, aos comandos, é claro, de um Renault, marca que representa na Fórmula 1. A estreia do espanhol acontecerá aos comandos de um Renault Mégane R.S. de série, veículo de segurança da prova que marca o arranque do Campeonato do Mundo da especialidade.

Sainz Jr percorrerá os 13,5 km da Power Stage, entre La Cabanette e col de Braus, a disputar domingo pouco antes das 12h00 locais.

Claro que se trata de uma operação de marketing da Renault, para quem é importante as vendas do Mégane R.S, dotado de um motor turbo 1.8 litros com 280 cv. Algo que que corresponde a um sonho do piloto espanhol, quanto mais não fosse por influência do pai, que há poucos dias venceu o ‘Dakar’ pela segunda vez.

“Ouvi o meu pai falar tanto das suas aventuras no Monte Carlo (Carlos Sainz venceu a prova em 1991, 1995 e 1998). Ele explicou-me que as especiais são muito difíceis, que as condições meteorológicas podem mudar num instante, falou-me da neve, da chuva, passando pelo sol. Claro que é preciso nervos de aço para negociar todas as curvas e passagens montanhosas”, referiu Carlos Sainz Jr. a propósito.