Fórmula 1 Carlos Sainz Jr chegou a sentir-se mal na Austrália

Apesar de completar o bom resultado de conjunto da Renault no primeiro Grande Prémio da época, com a obtenção da 10ª posição, Carlos Sainz Jr fê-lo em ‘sacrifício’.

É que o piloto espanhol alinhou na Austrália chegou a sentir-se mal pois o sistema que lhe fornecia a bebida durante a corrida teve problemas. “Tive alguns dificuldades, nomeadamente com a bolsa de bebida, que fez com não me sentisse bem. Bombeava água sem parar durante 10 das primeiras 15 voltas. Não queria cuspi-la, pois tinha bebido demais. Sentia-me mal e a água a balouçar no meu estômago nas curvas. De uma forma ou de outra conseguir ultrapassar tudo, mas senti-me muito desconfortável”, explicou Sainz Jr.

Via rádio o piloto madrileno chegou a indicar à sua equipa que não conseguia explorar todo o potencial do Renault R.S. 18 devido ao problema que tinha, mas que tudo faria para conservar a posição que tinha alcançado, dando à marca francesa um resultado de conjunto como já não conhecia em Melbourne desde 2011.