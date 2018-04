Fórmula 1 Carlos Sainz Jr ainda “a aprender” com Nico Hulkenbeg Por

Os resultados conseguidos pela dupla da Renault nos primeiros três grandes prémios de Fórmula 1 espelha a experiência de cada um dos pilotos.

Carlos Sainz Jr admite que ainda tem “algumas coisas” para poder igualar a performance do seu companheiro de equipa Nico Hulkenberg em qualificação. O alemão terminou em sétimo e sexto lugares as primeiras corridas da época, enquanto o espanhol foi 10º, 11º e nono nas mesmas provas. Nos três grandes prémios Hulkenberg qualificou-se à frente de Sainz Jr, embora o madrileno fosse o mais veloz dos dois antes da Q3 em Melbourne.

“Certamente que Nico é muito forte em qualificação. Penso que sempre tem sido. Provavelmente com este carro ainda mais. Ele compreende-o muito bem. Já o pudemos ver quando chegou à equipa no ano passado, pois ele tem alguns nuances, pequenas coisas que o tornam muito rápido em qualificação, que ainda estou a tentar descobrir e adaptar-me”, enfatiza o piloto espanhol.

Carlos Sainz Jr diz que já esperava de Nico Hulkenberh fosse mais rápido: “Para mim não é surpresa nenhuma. Ele tem um ano de experiência com o carro. Isso ajudou-o a chegar e correr no ano passado para ver como o carro reagia às mudanças, mudança de estilo, etc. Ele é um tipo incrivelmente rápido, e além disso é muito experiente. Podemos vê-lo todo o tempo que está em pista. Estou ainda no meu quarto ano, mas ainda estou a aprender muitas coisas do carro. Vou conseguindo conhecê-lo aos poucos. É um ano de 21 corridas. Fizemos três. Numa delas tive o carro mais rápido. Não estou preocupado”.