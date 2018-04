Motores Carlos Fernandes aborda Rali Vila do Bispo com cautela Por

Após uma vitória e um segundo lugar nas duas primeiras provas do ano, Carlos Vieira çidera o Desafio Kumho Portugal que quer agora defender num rali que desconhece.

Os troços de terra do Rali Vila do Bispo são o desafio que o piloto do Mitsubishi Lancer Evo VI e o seu navegador – Valter Cardoso – vão enfrentar no algarve. Daí mostrar-se cauteloso: “Sabemos que será difícil ganhar este rali porque os nossos adversários diretos já lá correram várias vezes. Como sempre, vamos tentar impor um ritmo forte no início do rali e ver onde nos situamos”.

“Só fizemos os reconhecimentos mais próximo da prova por isso não tinha a noção do perfil dos troços. Mas o objetivo é lutar por um lugar no pódio”, apontou o piloto do Lancer Evo VI, que no Algarve voltará a ser navegado por Valter Cardoso, ausente em Ourém por estar a disputar o Azores Airlines Rally.

Organizado pelo Clube Automóvel do Sul e com o apoio do município local, o Rali Vila do Bispo começa no próximo sábado com uma Super Especial de 1,85 kms, agendada para as 21h05. No domingo, os concorrentes enfrentam um total de cinco classificativas de terra, que perfazem os 79,06 km cronometrados do rali.