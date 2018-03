Nacional Carlos Cruz fala do cancro pela primeira vez Por

Carlos Cruz falou pela primeira vez sobre a luta que tem vindo a ter contra um cancro no fígado. O apresentador mostra-se esperançado, numa altura em que a “fase de maior risco parece estar ultrapassada”.

Numa mensagem deixada nas redes sociais, Carlos Cruz confessa que a intervenção cirúrgica foi “pouco agradável” mas “felizmente tudo correu bem”.

Em recuperação, o apresentador salienta que ter “apenas umas mazelas laterais, que nada têm a ver com a cirurgia nem com o que a levou a ser inevitável”.

A mensagem serviu para Carlos Cruz deixar um agradecimento pelo apoio que tem recebido.

“Agora que a fase de maior risco parece estar ultrapassada chegou o momento de agradecer a enorme quantidade de mensagens que me chegaram pelas mais variadas vias com palavras de conforto e de ânimo e que também foram importantes para me transmitirem muita energia. A todos muito obrigado”.

Diagnosticado com um cancro no fígado, que obrigou a uma intervenção cirúrgica, Carlos Cruz fala em “gratidão” ao referir-se às equipas médicas que o têm vindo a tratar.

“Gratidão a todas as equipas do Hospital Curry Cabral (clínica de enfermagem e do quadro de auxiliares) pela forma extremamente competente com que me trataram, muitas vezes extravasando o âmbito meramente profissional enriquecendo-o com uma tocante componente humana”, sublinhou Carlos Cruz, de 75 anos.

O apresentador já teve de lutar contra um tumor, em 1992, dessa vez na garganta.

Afastado da televisão, onde durante anos foi um dos principais rostos, Carlos Cruz travou nos últimos anos uma batalha na justiça, por via do processo ‘Casa Pia’, onde chegou a ser preso num caso de pedofilia.

