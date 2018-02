Nacional Cara da TVI tomou caixa inteira de medicamentos para… assustar a mãe na juventude Por

É uma revelação surpreendente – que até pode servir como um exemplo a não seguir – aquela que Marta Cardoso, antiga concorrente da primeira edição do Big Brother, faz ao admitir que, na sua juventude, cometeu uma ‘loucura’, que podia ter um desfecho delicado. A apresentadora revela que fez a toma de uma caixa inteira de medicamentos.

“Tomei uma caixa quase inteira de Ananase”, disse Marta Cardoso, em declarações citadas pela revista Nova Gente.

Nestas declarações, a antiga concorrente do ‘reality show’, e que também é apresentadora de identicos formatos na TVI, explica que as pessoas que tentam uma solução tão drástica fazem-no para “chamar a atenção e acabam por fazer sofrer quem mais gosta delas”.

“Eu própria fi-lo, quando era mais nova, tinha 16 anos”.

Na base de um pensamento tão complicado estão, por vezes, alguns dilemas tão comuns entre os jovens de hoje, como os de antigamente, como são os resultados escolares.

Apesar desta solução, que podia ter como resultado um desfecho diferente, Marta Cardoso explica que procurou informar-se sobre as consequências e percebeu que não morria, mesmo que fosse feita a toma de todos os comprimidos.

Certo é que, alguns anos depois, a apresentadora diz que agora dá para rir.

“Não tem piada nenhuma assustar assim uma mãe e arrependo-me”.

Natural de Loures, Marta Cardoso foi uma das mais mediáticas concorrentes da primeira edição do Big Brother, em Portugal.

Na altura, manteve um relacionamento com Marco Borges (também ele concorrente do programa) dentro da ‘casa mais vigiada do país’.

Ao longo dos anos, Marta Cardoso tem colecionado uma reputação entre os seguidores de ‘reality shows’ e o ‘pior’ já passou.

Nas redes sociais, de resto, Marta vai mostrando como está de bem com a vida.

Veja o vídeo:

7 PARTILHAS Partilhar Tweetar