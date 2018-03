Desporto Capitão da Fiorentina David Astori encontrado morto Por

O capitão da Fiorentina e internacional italiano, David Astori, foi encontrado morto no quarto de hotel, vítima de uma doença súbita.

O futebol italiano está de luto com a morte de David Astori, de 31 anos. O central foi encontrado morto no quarto de hotel onde a sua equipa estava hospedada antes do jogo com a Udinese.

Astori, que renovou contrato com a Fiorentina esta semana, faleceu durante o sono e deixa uma filha de 2 anos.

O jogador não apareceu na sala do hotel para o pequeno-almoço com a equipa, o que causou estranheza junto do plantel. Como estava incontactável, alguns companheiros deslocaram-se ao seu quarto, onde o encontraram já sem vida.

“A Fiorentina tem de anunciar com profundo pesar a morte do seu ‘capitão’ David Astori, vítima de uma doença súbita. Face à terrível e delicada situação e, sobretudo por respeito à sua família, pede-se a sensibilidade de todos”, anunciou o clube italiano.

La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e’ scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore. Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità di tutti. pic.twitter.com/bFGnkReWEC — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 4 de março de 2018

A morte do defesa central deixou o futebol italiano em estado de choque. Todos os encontros da 27.ª jornada, que se realizavam neste domingo, foram adiados.

“Não consigo pensar no dérbi depois de uma tragédia como esta”, escreveu o treinador do AC Milan, Gennaro Gattuso.

David Astori somava 14 internacionalizações pela seleção italiana, tendo chegado à Fiorentina em 2015, depois de passagens por Pergolettese, Cremonese, Cagliari e Roma.

2 PARTILHAS Partilhar Tweetar