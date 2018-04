Capazes defendem Carolina da “plebe”

A crónica começa com considerações bem pessoais, ao ponto da autora recordar que, quando esteve grávida, deixou “de ver a ‘amiga lá de baixo’, por isso, a depilação foi deixada para segundo plano”.

“Ter tempo para tomar banho e lavar os dentes no intervalo entre mamadas é a minha pequena luta diária”, reforçou.

A experiência pessoal da autora serviu-lhe para contextualizar a defesa de Carolina Patrocínio, que diariamente leva com “palpitadores”.

Contextualizados os casos, Ana Manuel Ferreira atirou-se à “plebe” que se “atreve” a criticar Carolina Patrocínio.

“A plebe apressou-se a exigir que enforcassem a bruxa má, que cometia o crime de continuar a fazer exercício físico e de ter abdominais definidos enquanto estava grávida”, salientou.

Uma “plebe” que continuou “atenta” passada a gravidez, continuou a cronista.

“A Carolina cometeu um novo crime! Nas primeiras fotografias depois do parto, com a sua bebé nos braços, não parecia um cadáver nem um peixe balão. Apareceu com maquilhagem, brincos, e um sorriso maravilhoso e tranquilo”.